Fotografías de alumnas del Cossío: La Guardia Civil asegura que hubo una denuncia que fue retirada

La Guardia Civil ha hecho público un comunicado en el que señala «en relación a la presunta difusión de una imagen manipulada mediante inteligencia artificial en un centro escolar de Haro, el pasado día 12 se presentó una denuncia por la posible circulación de la citada fotografía en la que se habría colocado el rostro de una alumna sobre el cuerpo desnudo de otra persona».

«Tras las verificaciones realizadas y una vez obtenida la imagen original, la familia de la menor ha retirado la denuncia al comprobar que la fotografía no mostraba a la estudiante desnuda ni vulneraba su intimidad de forma directa».

En la nota se recuerda la importancia de contrastar la veracidad de los hechos antes de su denuncia o difusión, especialmente cuando afectan a menores de edad, y recomiendas no compartir ni reenviar imágenes o contenidos de esta naturaleza y comunicar de inmediato cualquier material similar a las autoridades competentes.