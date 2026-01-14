Se quema una habitación en una vivienda de Nájera

Un particular alerta a SOS RIOJA 112 de humo en la habitación de un inmueble de cuatro alturas localizado en la calle Alesanco de la ciudad de Nájera. El posible incendio está afectando a una estancia del cuarto piso.

Tras la intervención, Bomberos informan de que el posible origen del incendio está en la chimenea del inmueble, que se ha propagado al cajón de madera de la persiana de la habitación, afectando a ésta y a los estores y enseres de la misma. Han descubierto y saneado la zona tras comprobar con cámara térmica y posteriormente ventilado la estancia. No se han registrado daños personales.