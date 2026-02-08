Radio Haro – Cadena Ser.

El Haro Deportivo gana al Villegas (0-1)

El Haro Deportivo gana al Villegas (0-1)

Por Radio Haro
8 febrero, 2026
Escudo del Haro Deportivo

Zunzunegui marcó para los jarreros en el minuto 67.

