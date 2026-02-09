VINEA anuncia que no concurrirá a las próximas elecciones y se une al PR+Riojan@s para «reforzar el trabajo municipal»

VINEA ha decidido «no concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas tras culminar un proceso de diálogo, colaboración y trabajo conjunto con PR+Riojan@s que se ha venido fraguando a lo largo de los últimos dos años. Este acuerdo nace desde la convicción compartida de que La Rioja necesita hoy más que nunca unidad, compromiso y una voz propia fuerte que defienda nuestros pueblos, nuestra identidad y nuestro futuro.

Ambas formaciones comparten una defensa firme del Estatuto de Autonomía de La Rioja como expresión del autogobierno y de la dignidad política de nuestra comunidad. El acuerdo refuerza un regionalismo sereno y responsable, que cree en decidir desde aquí, conociendo la realidad de cada municipio y poniendo por delante los intereses de los riojanos y riojanas frente a decisiones tomadas lejos de nuestra tierra.

Este camino hacia la unidad no se entiende sin la experiencia compartida dentro del espacio de Municipalistas, una confederación que agrupa a cientos de partidos locales y agrupaciones independientes de toda España. La participación de VINEA en este proyecto ha permitido intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y reflexionar, junto a otros movimientos municipalistas, sobre la necesidad de cooperar, sumar fuerzas y fortalecer las estructuras políticas nacidas desde los municipios. Este aprendizaje ha sido clave para madurar el acuerdo alcanzado.

El acuerdo contempla la integración voluntaria de afiliados, simpatizantes y cargos públicos de VINEA en PR+ Riojan@s, garantizando la continuidad del trabajo municipalista y de los proyectos que se han construido con esfuerzo en los ayuntamientos. Los actuales concejales de VINEA podrán seguir desarrollando su labor con estabilidad y respaldo, asegurando que el trabajo realizado en los municipios no se vea interrumpido.

VINEA nació en 2019 con la vocación de defender los pueblos y dar voz a quienes sienten que La Rioja debe decidir su camino con autonomía y orgullo. Tras estos años de trabajo y tras analizar el momento político actual, ambas formaciones coinciden en que ha llegado el tiempo de sumar, de dejar a un lado las siglas y de anteponer el interés general y el futuro de nuestra tierra.

Por ello, VINEA y PR+ Riojan@s hacen un llamamiento sincero y abierto a las más de 25 candidaturas independientes que existen en La Rioja para que se sumen a este proyecto común. Un proyecto que respeta la identidad de cada municipio, que nace desde el municipalismo y que busca construir una voz unida capaz de defender con más fuerza a nuestros pueblos, nuestro Estatuto de Autonomía y el derecho de La Rioja a decidir su propio futuro.

Este acuerdo no es fruto de la improvisación, sino de un camino compartido, basado en la confianza, el diálogo y la certeza de que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. La unión del regionalismo riojano se presenta así como una oportunidad real para fortalecer La Rioja, cuidar lo que somos y trabajar, juntos, por lo que queremos seguir siendo», concluye.