Destacado
Un motorista sufre una caída en Uruñuela

Por Radio Haro
9 febrero, 2026
Hospital San Pedro

Un aviso recibido en SOS- Rioja informa de la caída de un motorista en la carretera LR-514, dentro del término municipal de Uruñuela. El conductor del vehículo, un varón de 32 años, es atendido en el lugar del accidente y posteriormente evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

