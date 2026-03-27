`HAROMAS´ regresa a la ciudad jarrera el domingo 5 de abril con 37 expositores

El Mercado HAROMAS vuelve el domingo día 5 a la Plaza de la Paz en su segunda temporada con una excelente acogida por parte del sector agroalimentario y artesano, consolidándose como un espacio de referencia para la promoción del producto local, la artesanía y la experiencia enogastronómica en La Rioja.

El mercado contará en esta nueva edición con un total de 37 expositores confirmados, configurando una propuesta diversa, representativa y de alta calidad.

La jornada inaugural se celebrará el Domingo de Resurrección en la Plaza de la Paz de Haro, bajo el concepto “HAROMAS de Primavera: flores, setas y champiñones”, una propuesta que conecta producto, territorio y estacionalidad, reforzando el posicionamiento del mercado como un espacio dinámico, contemporáneo y vinculado a la identidad riojana.

Un mercado que crece y genera comunidad

HAROMAS continúa su evolución como plataforma de visibilidad para productores y artesanos, fomentando el consumo de proximidad y la conexión directa con el público. La participación activa del sector refleja no solo el crecimiento del mercado, sino también su capacidad para dinamizar el entorno y generar comunidad en torno al producto local.

Como eje temático de esta edición, HAROMAS pone el foco en uno de los productos más representativos de La Rioja: el champiñón y las setas cultivadas. Para ello, contará con la colaboración de ASOCHAMP, entidad clave en el desarrollo del sector, que participará activamente en la programación con una intervención divulgativa a cargo de su presidenta, Rebeca Lavega, acercando al público las propiedades, usos y valor gastronómico de este producto.

Programación: Horario del mercado de 10:00 h – 15:00 h

Showcooking central (11:30 h)

Uno de los momentos clave de la jornada será un showcooking dinámico con: Rebeca Lavega (ASOCHAMP) y Aarón Langarica, chef riojano que nos presentarán un Carpaccio de portobello y Champiñones al ajillo de lso que se ofrecerán aproximadamente 40 degustaciones al público asistente.

Cata de vino (13:00 h)

Cata de dos vinos a cargo de Temerario Vinos: Temerario Tinto Garnacha y Temerario Rosado Garnacha en una cata conducida por Alejandro Perfecto.

Talleres experienciales: aprender, crear y llevarse HAROMAS a casa

HAROMAS refuerza en esta edición su dimensión participativa con una

propuesta de talleres pensados para todos los públicos, donde el aprendizaje, la creatividad y la conexión con el producto son protagonistas.

Taller familiar

“Cultiva tus propios champiñones en casa”

Una de las actividades más demandadas en anteriores ediciones vuelve a HAROMAS tras agotar todas sus plazas. Un taller didáctico, práctico y sorprendente en el que los participantes descubrirán, paso a paso, el proceso de cultivo del champiñón.

 Pases: 11:00 h y 12:00 h

 Plazas: 25 personas por turno

 Precio: 5 €

Cada participante podrá llevarse su propio kit de cultivo, convirtiendo la experiencia en un aprendizaje que continúa en casa.

Taller para adultos

“Centro de flores campestres con Florex de Mil Colores”

La programación se completa con un taller creativo dirigido a público adulto, en línea con el concepto de primavera y la conexión con el entorno natural.

De la mano de la floristería Florex de Mil Colores, los participantes aprenderán a diseñar su propio centro de flores campestres, trabajando la combinación de colores, volúmenes y texturas naturales. Una propuesta práctica y relajante que pone en valor la flor como elemento creativo y vinculado al territorio.

Fecha: Domingo 5 de abril

Horario: 12:00 h – 13:30 h

Precio: 10€

Cada participante elaborará un arreglo floral único que podrá llevarse a casa, convirtiendo la experiencia en un recuerdo tangible de la jornada.

El Ayuntamiento de Haro agradece a los productores la buena acogida que han tenido del mercado en este inicio de la segunda temporada. Es un gusto volver a contar con este evento mensual que llena la Plaza de color, producto riojano y momentos compartidos.