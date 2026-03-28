Medio Natural y Paisaje cierra con éxito la actividad formativa en prevención de incendios forestales en la que han participado más de 262 escolares riojanos

La iniciativa ‘¡La patrulla escolar de prevención de incendios forestales en mi localidad!’ se dirige a alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de municipios con riesgo alto o muy alto de incendios forestales.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha desarrollado por segundo año consecutivo la actividad educativa ‘¡La patrulla escolar de prevención de incendios forestales en mi localidad!’, dirigida al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de centros educativos ubicados en zonas de alto o muy alto riesgo de incendios forestales.

En esta edición han participado un total de 262 escolares, distribuidos en 13 grupos de 5º y 6º de Primaria, procedentes de distintos municipios riojanos con riesgo alto o muy alto de incendios forestales: Ezcaray, Haro, Medrano, Nalda, Viguera, Arnedo, Autol y Quel. La actividad se ha desarrollado desde el 19 de diciembre al 27 de marzo, con la última sesión de este curso.

A lo largo del programa, impartido por el equipo de Agentes Forestales del Gobierno de La Rioja especializado en educación ambiental, el alumnado ha tenido la oportunidad de conocer los riesgos y las graves consecuencias de los incendios forestales, especialmente en el actual contexto de cambio climático, donde la frecuencia y virulencia de estos episodios es cada vez mayor.

La prevención ha constituido el eje central de la actividad, destacándose como la herramienta más eficaz para la protección de los montes y paisajes riojanos. A través de dinámicas participativas y pruebas adaptadas a su edad, los escolares han adquirido conocimientos, actitudes y comportamientos responsables orientados a la protección del medio natural y a la reducción del riesgo de incendios en su entorno más cercano. Esta metodología refuerza la conexión con la realidad local y facilita la identificación de medidas preventivas útiles y aplicables en su día a día.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja impulsa la implicación de la comunidad educativa en el Plan General de Protección Contra Incendios Forestales, que subraya la importancia de la educación ambiental como herramienta clave para la sensibilización y la prevención, tanto en el ámbito escolar como, de forma indirecta, en la población de las localidades situadas en zonas con mayor riesgo de incendios forestales.

Esta actividad se enmarca en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja), y forma parte de la oferta educativa en materia de educación ambiental que la Dirección General pone a disposición de los centros educativos cada curso.