Haro sube a 6 el número de casos activos de coronavirus, Santo Domingo se mantiene en 2 y Nájera baja a 29
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|AGONCILLO
|0
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|ALBELDA DE IREGUA
|0
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|ALBERITE
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|ALDEANUEVA DE EBRO
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|ALFARO
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|ARNEDO
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|AUTOL
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|BAÑOS DE RIO TOBIA
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|CENICERO
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|NAJERA
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|NALDA
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|NAVARRETE
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|PRADEJON
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|QUEL
|13
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|RINCON DE SOTO
|7
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|SAN ASENSIO
|4
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|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|2
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|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|9