Bajan a uno los casos activos en Nájera y Santo Domingo, Haro se mantiene en cinco
|26/06/2021
|AGONCILLO
|2
|26/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|26/06/2021
|ALBERITE
|0
|26/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|26/06/2021
|ALFARO
|0
|26/06/2021
|ARNEDO
|72
|26/06/2021
|AUTOL
|3
|26/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|26/06/2021
|CALAHORRA
|34
|26/06/2021
|CASALARREINA
|1
|26/06/2021
|CENICERO
|0
|26/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|26/06/2021
|ENTRENA
|4
|26/06/2021
|EZCARAY
|0
|26/06/2021
|FUENMAYOR
|4
|26/06/2021
|HARO
|5
|26/06/2021
|LARDERO
|2
|26/06/2021
|LOGROÑO
|100
|26/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|26/06/2021
|NAJERA
|1
|26/06/2021
|NALDA
|0
|26/06/2021
|NAVARRETE
|0
|26/06/2021
|PRADEJON
|7
|26/06/2021
|QUEL
|5
|26/06/2021
|RINCON DE SOTO
|8
|26/06/2021
|SAN ASENSIO
|0
|26/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|26/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|4