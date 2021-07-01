Haro sube a 7 el número de casos activos, Nájera (1) y Santo Domingo (1) se mantienen
|30/06/2021
|AGONCILLO
|1
|30/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|30/06/2021
|ALBERITE
|3
|30/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|4
|30/06/2021
|ALFARO
|3
|30/06/2021
|ARNEDO
|38
|30/06/2021
|AUTOL
|2
|30/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|30/06/2021
|CALAHORRA
|49
|30/06/2021
|CASALARREINA
|1
|30/06/2021
|CENICERO
|0
|30/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|30/06/2021
|ENTRENA
|4
|30/06/2021
|EZCARAY
|0
|30/06/2021
|FUENMAYOR
|4
|30/06/2021
|HARO
|7
|30/06/2021
|LARDERO
|4
|30/06/2021
|LOGROÑO
|100
|30/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|30/06/2021
|NAJERA
|1
|30/06/2021
|NALDA
|0
|30/06/2021
|NAVARRETE
|1
|30/06/2021
|PRADEJON
|7
|30/06/2021
|QUEL
|2
|30/06/2021
|RINCON DE SOTO
|12
|30/06/2021
|SAN ASENSIO
|0
|30/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|30/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5