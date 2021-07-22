Haro se dispara en el número de casos activos de coronavirus (37), Nájera sube a 26 y Santo Domingo se mantiene con 20
|21/07/2021
|AGONCILLO
|1
|21/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|4
|21/07/2021
|ALBERITE
|19
|21/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|3
|21/07/2021
|ALFARO
|28
|21/07/2021
|ARNEDO
|31
|21/07/2021
|AUTOL
|3
|21/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|3
|21/07/2021
|CALAHORRA
|84
|21/07/2021
|CASALARREINA
|4
|21/07/2021
|CENICERO
|10
|21/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|6
|21/07/2021
|ENTRENA
|3
|21/07/2021
|EZCARAY
|10
|21/07/2021
|FUENMAYOR
|11
|21/07/2021
|HARO
|37
|21/07/2021
|LARDERO
|60
|21/07/2021
|LOGROÑO
|631
|21/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|6
|21/07/2021
|NAJERA
|26
|21/07/2021
|NALDA
|1
|21/07/2021
|NAVARRETE
|15
|21/07/2021
|PRADEJON
|8
|21/07/2021
|QUEL
|7
|21/07/2021
|RINCON DE SOTO
|18
|21/07/2021
|SAN ASENSIO
|2
|21/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|20
|21/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|47