Suben a 41 los casos activos de coronavirus en Haro, a 11 en Santo Domingo y bajan a 15 en Nájera
|16/08/2021
|AGONCILLO
|5
|16/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|40
|16/08/2021
|ALBERITE
|3
|16/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|11
|16/08/2021
|ALFARO
|48
|16/08/2021
|ARNEDO
|60
|16/08/2021
|AUTOL
|14
|16/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|6
|16/08/2021
|CALAHORRA
|44
|16/08/2021
|CASALARREINA
|3
|16/08/2021
|CENICERO
|7
|16/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|14
|16/08/2021
|ENTRENA
|6
|16/08/2021
|EZCARAY
|5
|16/08/2021
|FUENMAYOR
|11
|16/08/2021
|HARO
|41
|16/08/2021
|LARDERO
|33
|16/08/2021
|LOGROÑO
|439
|16/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|6
|16/08/2021
|NAJERA
|15
|16/08/2021
|NALDA
|13
|16/08/2021
|NAVARRETE
|5
|16/08/2021
|PRADEJON
|2
|16/08/2021
|QUEL
|0
|16/08/2021
|RINCON DE SOTO
|28
|16/08/2021
|SAN ASENSIO
|0
|16/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|11
|16/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|21