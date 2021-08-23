Suben a 15 los casos activos de coronavirus en Ezcaray y a 16 en Nájera, bajan a 15 en Santo Domingo y se mantienen en 26 en Haro
|22/08/2021
|AGONCILLO
|2
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|ALBELDA DE IREGUA
|30
|22/08/2021
|ALBERITE
|4
|22/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|12
|22/08/2021
|ALFARO
|68
|22/08/2021
|ARNEDO
|47
|22/08/2021
|AUTOL
|7
|22/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|22/08/2021
|CALAHORRA
|76
|22/08/2021
|CASALARREINA
|2
|22/08/2021
|CENICERO
|5
|22/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|10
|22/08/2021
|ENTRENA
|4
|22/08/2021
|EZCARAY
|15
|22/08/2021
|FUENMAYOR
|11
|22/08/2021
|HARO
|26
|22/08/2021
|LARDERO
|32
|22/08/2021
|LOGROÑO
|339
|22/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|3
|22/08/2021
|NAJERA
|16
|22/08/2021
|NALDA
|2
|22/08/2021
|NAVARRETE
|10
|22/08/2021
|PRADEJON
|1
|22/08/2021
|QUEL
|1
|22/08/2021
|RINCON DE SOTO
|18
|22/08/2021
|SAN ASENSIO
|0
|22/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|15
|22/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|13