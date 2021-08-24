Bajan a 25 los casos activos de coronavirus en Haro, se mantinenen en 15 en Santo Domingo y suben a 17 en Nájera y a 16 en Ezcaray
|23/08/2021
|AGONCILLO
|2
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|ALBELDA DE IREGUA
|27
|23/08/2021
|ALBERITE
|4
|23/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|12
|23/08/2021
|ALFARO
|71
|23/08/2021
|ARNEDO
|46
|23/08/2021
|AUTOL
|6
|23/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|23/08/2021
|CALAHORRA
|69
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|CASALARREINA
|2
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|CENICERO
|4
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|8
|23/08/2021
|ENTRENA
|4
|23/08/2021
|EZCARAY
|16
|23/08/2021
|FUENMAYOR
|11
|23/08/2021
|HARO
|25
|23/08/2021
|LARDERO
|30
|23/08/2021
|LOGROÑO
|313
|23/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|23/08/2021
|NAJERA
|17
|23/08/2021
|NALDA
|2
|23/08/2021
|NAVARRETE
|15
|23/08/2021
|PRADEJON
|1
|23/08/2021
|QUEL
|1
|23/08/2021
|RINCON DE SOTO
|22
|23/08/2021
|SAN ASENSIO
|0
|23/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|15
|23/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|12