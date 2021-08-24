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Bajan a 25 los casos activos de coronavirus en Haro, se mantinenen en 15 en Santo Domingo y suben a 17 en Nájera y a 16 en Ezcaray

Bajan a 25 los casos activos de coronavirus en Haro, se mantinenen en 15 en Santo Domingo y suben a 17 en Nájera y a 16 en Ezcaray

Por Radio Haro
24 agosto, 2021
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