Los casos activos de coronavirus bajan a 11 en Haro, Santo Domingo (13) y Nájera (2) se mantienen
|05/09/2021
|AGONCILLO
|0
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|ALBELDA DE IREGUA
|3
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|ALBERITE
|0
|05/09/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|10
|05/09/2021
|ALFARO
|55
|05/09/2021
|ARNEDO
|24
|05/09/2021
|AUTOL
|6
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|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|05/09/2021
|CALAHORRA
|42
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|CASALARREINA
|1
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|CENICERO
|4
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|05/09/2021
|ENTRENA
|3
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|EZCARAY
|9
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|FUENMAYOR
|1
|05/09/2021
|HARO
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|LARDERO
|7
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|LOGROÑO
|149
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|MURILLO DE RIO LEZA
|1
|05/09/2021
|NAJERA
|2
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|NALDA
|0
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|NAVARRETE
|12
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|PRADEJON
|1
|05/09/2021
|QUEL
|0
|05/09/2021
|RINCON DE SOTO
|14
|05/09/2021
|SAN ASENSIO
|0
|05/09/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|13
|05/09/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|3