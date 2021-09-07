Haro se mantiene en 11 casos activos de coronavirus, Santo Domingo (14) y Nájera (3) suben en uno cada uno
|06/09/2021
|AGONCILLO
|0
|06/09/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|1
|06/09/2021
|ALBERITE
|0
|06/09/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|10
|06/09/2021
|ALFARO
|48
|06/09/2021
|ARNEDO
|18
|06/09/2021
|AUTOL
|7
|06/09/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|06/09/2021
|CALAHORRA
|34
|06/09/2021
|CASALARREINA
|1
|06/09/2021
|CENICERO
|4
|06/09/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|06/09/2021
|ENTRENA
|1
|06/09/2021
|EZCARAY
|6
|06/09/2021
|FUENMAYOR
|1
|06/09/2021
|HARO
|11
|06/09/2021
|LARDERO
|6
|06/09/2021
|LOGROÑO
|150
|06/09/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|06/09/2021
|NAJERA
|3
|06/09/2021
|NALDA
|0
|06/09/2021
|NAVARRETE
|10
|06/09/2021
|PRADEJON
|1
|06/09/2021
|QUEL
|0
|06/09/2021
|RINCON DE SOTO
|11
|06/09/2021
|SAN ASENSIO
|0
|06/09/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|14
|06/09/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|2