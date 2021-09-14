Sube a 6 el número de casos activos de coronavirus en Ezcaray y baja a 2 en Nájera, Haro con 4 y Santo Domingo con 10 se mantienen
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|AGONCILLO
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|ALBELDA DE IREGUA
|0
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|ALBERITE
|0
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|ALDEANUEVA DE EBRO
|4
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|ALFARO
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|ARNEDO
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|BAÑOS DE RIO TOBIA
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|CALAHORRA
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|CASALARREINA
|2
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|CENICERO
|2
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|ENTRENA
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|EZCARAY
|6
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|FUENMAYOR
|3
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|HARO
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|LARDERO
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|LOGROÑO
|85
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|MURILLO DE RIO LEZA
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|NAJERA
|2
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|NALDA
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|NAVARRETE
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|PRADEJON
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|QUEL
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|13/09/2021
|RINCON DE SOTO
|6
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|SAN ASENSIO
|0
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|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|10
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|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|1