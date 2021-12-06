Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Haro con 22 y Santo Domingo con 6, mantienen los casos activos de coronavirus que en Nájera suben a 25 y en toda La Rioja a 699

Haro con 22 y Santo Domingo con 6, mantienen los casos activos de coronavirus que en Nájera suben a 25 y en toda La Rioja a 699

Por Radio Haro
6 diciembre, 2021
1
0
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
05/12/2021AGONCILLO6
05/12/2021ALBELDA DE IREGUA21
05/12/2021ALBERITE6
05/12/2021ALDEANUEVA DE EBRO6
05/12/2021ALFARO5
05/12/2021ARNEDO73
05/12/2021AUTOL0
05/12/2021BAÑOS DE RIO TOBIA4
05/12/2021CALAHORRA32
05/12/2021CASALARREINA0
05/12/2021CENICERO0
05/12/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA1
05/12/2021ENTRENA2
05/12/2021EZCARAY0
05/12/2021FUENMAYOR6
05/12/2021HARO22
05/12/2021LARDERO11
05/12/2021LOGROÑO348
05/12/2021MURILLO DE RIO LEZA9
05/12/2021NAJERA25
05/12/2021NALDA1
05/12/2021NAVARRETE11
05/12/2021PRADEJON3
05/12/2021QUEL2
05/12/2021RINCON DE SOTO5
05/12/2021SAN ASENSIO0
05/12/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA6
05/12/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA11
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

Confederación anuncia un incremento en el caudal ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible