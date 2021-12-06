Haro con 22 y Santo Domingo con 6, mantienen los casos activos de coronavirus que en Nájera suben a 25 y en toda La Rioja a 699
|05/12/2021
|AGONCILLO
|6
|05/12/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|21
|05/12/2021
|ALBERITE
|6
|05/12/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|05/12/2021
|ALFARO
|5
|05/12/2021
|ARNEDO
|73
|05/12/2021
|AUTOL
|0
|05/12/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|4
|05/12/2021
|CALAHORRA
|32
|05/12/2021
|CASALARREINA
|0
|05/12/2021
|CENICERO
|0
|05/12/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|05/12/2021
|ENTRENA
|2
|05/12/2021
|EZCARAY
|0
|05/12/2021
|FUENMAYOR
|6
|05/12/2021
|HARO
|22
|05/12/2021
|LARDERO
|11
|05/12/2021
|LOGROÑO
|348
|05/12/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|9
|05/12/2021
|NAJERA
|25
|05/12/2021
|NALDA
|1
|05/12/2021
|NAVARRETE
|11
|05/12/2021
|PRADEJON
|3
|05/12/2021
|QUEL
|2
|05/12/2021
|RINCON DE SOTO
|5
|05/12/2021
|SAN ASENSIO
|0
|05/12/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|6
|05/12/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|11