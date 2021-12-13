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El coronavirus sube en Haro hasta los 35 casos activos, en Nájera a 55 y en Santo Domingo baja a 5

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Por Radio Haro
13 diciembre, 2021
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