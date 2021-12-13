El coronavirus sube en Haro hasta los 35 casos activos, en Nájera a 55 y en Santo Domingo baja a 5
|12/12/2021
|AGONCILLO
|1
|12/12/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|23
|12/12/2021
|ALBERITE
|17
|12/12/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|12/12/2021
|ALFARO
|6
|12/12/2021
|ARNEDO
|76
|12/12/2021
|AUTOL
|1
|12/12/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|9
|12/12/2021
|CALAHORRA
|31
|12/12/2021
|CASALARREINA
|4
|12/12/2021
|CENICERO
|9
|12/12/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|12/12/2021
|ENTRENA
|8
|12/12/2021
|EZCARAY
|0
|12/12/2021
|FUENMAYOR
|5
|12/12/2021
|HARO
|35
|12/12/2021
|LARDERO
|67
|12/12/2021
|LOGROÑO
|534
|12/12/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|4
|12/12/2021
|NAJERA
|55
|12/12/2021
|NALDA
|2
|12/12/2021
|NAVARRETE
|4
|12/12/2021
|PRADEJON
|5
|12/12/2021
|QUEL
|2
|12/12/2021
|RINCON DE SOTO
|5
|12/12/2021
|SAN ASENSIO
|1
|12/12/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|5
|12/12/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|17