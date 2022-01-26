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Se mantienen los casos activos de coronavirus en Haro en 79, bajan a 42 en Santo Domingo y a 61 en Nájera

Se mantienen los casos activos de coronavirus en Haro en 79, bajan a 42 en Santo Domingo y a 61 en Nájera

Por Radio Haro
26 enero, 2022
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