Se mantienen los casos activos de coronavirus en Haro en 79, bajan a 42 en Santo Domingo y a 61 en Nájera
|25/01/2022
|AGONCILLO
|2
|25/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|28
|25/01/2022
|ALBERITE
|14
|25/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|21
|25/01/2022
|ALFARO
|99
|25/01/2022
|ARNEDO
|50
|25/01/2022
|AUTOL
|17
|25/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|9
|25/01/2022
|CALAHORRA
|221
|25/01/2022
|CASALARREINA
|12
|25/01/2022
|CENICERO
|3
|25/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|9
|25/01/2022
|ENTRENA
|5
|25/01/2022
|EZCARAY
|27
|25/01/2022
|FUENMAYOR
|15
|25/01/2022
|HARO
|79
|25/01/2022
|LARDERO
|65
|25/01/2022
|LOGROÑO
|878
|25/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|10
|25/01/2022
|NAJERA
|61
|25/01/2022
|NALDA
|9
|25/01/2022
|NAVARRETE
|17
|25/01/2022
|PRADEJON
|34
|25/01/2022
|QUEL
|15
|25/01/2022
|RINCON DE SOTO
|36
|25/01/2022
|SAN ASENSIO
|4
|25/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|42
|25/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|63