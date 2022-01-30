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Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 56, a 50 en Nájera y a 42 en Santo Domingo

Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 56, a 50 en Nájera y a 42 en Santo Domingo

Por Radio Haro
30 enero, 2022
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