Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 56, a 50 en Nájera y a 42 en Santo Domingo
|29/01/2022
|AGONCILLO
|4
|29/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|26
|29/01/2022
|ALBERITE
|18
|29/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|17
|29/01/2022
|ALFARO
|85
|29/01/2022
|ARNEDO
|55
|29/01/2022
|AUTOL
|20
|29/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|8
|29/01/2022
|CALAHORRA
|225
|29/01/2022
|CASALARREINA
|8
|29/01/2022
|CENICERO
|5
|29/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|7
|29/01/2022
|ENTRENA
|3
|29/01/2022
|EZCARAY
|23
|29/01/2022
|FUENMAYOR
|18
|29/01/2022
|HARO
|56
|29/01/2022
|LARDERO
|60
|29/01/2022
|LOGROÑO
|813
|29/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|4
|29/01/2022
|NAJERA
|50
|29/01/2022
|NALDA
|7
|29/01/2022
|NAVARRETE
|17
|29/01/2022
|PRADEJON
|24
|29/01/2022
|QUEL
|15
|29/01/2022
|RINCON DE SOTO
|26
|29/01/2022
|SAN ASENSIO
|3
|29/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|42
|29/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|53