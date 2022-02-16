Descienden los casos activos de coronavirus en Haro a 109, en Nájera a 75 y en Santo Domingo a 40
|15/02/2022
|AGONCILLO
|8
|15/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|52
|15/02/2022
|ALBERITE
|37
|15/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|9
|15/02/2022
|ALFARO
|53
|15/02/2022
|ARNEDO
|119
|15/02/2022
|AUTOL
|17
|15/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|6
|15/02/2022
|CALAHORRA
|140
|15/02/2022
|CASALARREINA
|3
|15/02/2022
|CENICERO
|7
|15/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|15/02/2022
|ENTRENA
|5
|15/02/2022
|EZCARAY
|6
|15/02/2022
|FUENMAYOR
|13
|15/02/2022
|HARO
|109
|15/02/2022
|LARDERO
|70
|15/02/2022
|LOGROÑO
|905
|15/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|12
|15/02/2022
|NAJERA
|75
|15/02/2022
|NALDA
|6
|15/02/2022
|NAVARRETE
|16
|15/02/2022
|PRADEJON
|6
|15/02/2022
|QUEL
|5
|15/02/2022
|RINCON DE SOTO
|11
|15/02/2022
|SAN ASENSIO
|13
|15/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|40
|15/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|41