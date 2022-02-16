Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Descienden los casos activos de coronavirus en Haro a 109, en Nájera a 75 y en Santo Domingo a 40

Descienden los casos activos de coronavirus en Haro a 109, en Nájera a 75 y en Santo Domingo a 40

Por Radio Haro
16 febrero, 2022
1
0
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
15/02/2022AGONCILLO8
15/02/2022ALBELDA DE IREGUA52
15/02/2022ALBERITE37
15/02/2022ALDEANUEVA DE EBRO9
15/02/2022ALFARO53
15/02/2022ARNEDO119
15/02/2022AUTOL17
15/02/2022BAÑOS DE RIO TOBIA6
15/02/2022CALAHORRA140
15/02/2022CASALARREINA3
15/02/2022CENICERO7
15/02/2022CERVERA DEL RIO ALHAMA4
15/02/2022ENTRENA5
15/02/2022EZCARAY6
15/02/2022FUENMAYOR13
15/02/2022HARO109
15/02/2022LARDERO70
15/02/2022LOGROÑO905
15/02/2022MURILLO DE RIO LEZA12
15/02/2022NAJERA75
15/02/2022NALDA6
15/02/2022NAVARRETE16
15/02/2022PRADEJON6
15/02/2022QUEL5
15/02/2022RINCON DE SOTO11
15/02/2022SAN ASENSIO13
15/02/2022SANTO DOMINGO DE LA CALZADA40
15/02/2022VILLAMEDIANA DE IREGUA41
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

Saturnino Álvarez Bacaicoa y su junta directiva, ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible