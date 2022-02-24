Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 81 y a 35 en Nájera, suben a 45 en Santo Domingo
|23/02/2022
|AGONCILLO
|0
|23/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|61
|23/02/2022
|ALBERITE
|20
|23/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|5
|23/02/2022
|ALFARO
|39
|23/02/2022
|ARNEDO
|68
|23/02/2022
|AUTOL
|20
|23/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|23/02/2022
|CALAHORRA
|58
|23/02/2022
|CASALARREINA
|1
|23/02/2022
|CENICERO
|2
|23/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|23/02/2022
|ENTRENA
|5
|23/02/2022
|EZCARAY
|4
|23/02/2022
|FUENMAYOR
|9
|23/02/2022
|HARO
|81
|23/02/2022
|LARDERO
|60
|23/02/2022
|LOGROÑO
|727
|23/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|9
|23/02/2022
|NAJERA
|35
|23/02/2022
|NALDA
|1
|23/02/2022
|NAVARRETE
|25
|23/02/2022
|PRADEJON
|1
|23/02/2022
|QUEL
|1
|23/02/2022
|RINCON DE SOTO
|5
|23/02/2022
|SAN ASENSIO
|8
|23/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|45
|23/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|37