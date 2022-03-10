Suben los casos activos de coronavirus en Santo Domingo (9), bajan en Haro (35) y se mantienen en Nájera (37)
|09/03/2022
|AGONCILLO
|0
|09/03/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|27
|09/03/2022
|ALBERITE
|6
|09/03/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|09/03/2022
|ALFARO
|25
|09/03/2022
|ARNEDO
|18
|09/03/2022
|AUTOL
|12
|09/03/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|5
|09/03/2022
|CALAHORRA
|66
|09/03/2022
|CASALARREINA
|3
|09/03/2022
|CENICERO
|7
|09/03/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|09/03/2022
|ENTRENA
|1
|09/03/2022
|EZCARAY
|2
|09/03/2022
|FUENMAYOR
|6
|09/03/2022
|HARO
|35
|09/03/2022
|LARDERO
|29
|09/03/2022
|LOGROÑO
|577
|09/03/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|09/03/2022
|NAJERA
|37
|09/03/2022
|NALDA
|5
|09/03/2022
|NAVARRETE
|31
|09/03/2022
|PRADEJON
|4
|09/03/2022
|QUEL
|6
|09/03/2022
|RINCON DE SOTO
|1
|09/03/2022
|SAN ASENSIO
|5
|09/03/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|9
|09/03/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|29