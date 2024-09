Cilengua organiza en San Millán el III Taller UBC-UOE-Cilengua de traducción del castellano medieval de Alfonso X al inglés contemporáneo

El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española de la Fundación San Millán de la Cogolla (Cilengua) acoge, desde hoy y hasta el 13 de septiembre, junto a la Universidad British Columbia (Canadá) y la Universidad de Exeter (Reino Unido), el III Taller UBC-UOE-Cilengua de traducción del castellano medieval de Alfonso X al inglés contemporáneo.

Esta actividad se enmarcada dentro del Proyecto The Confluence of Religious Cultures in Medieval Historiography, dirigido por los profesores Francisco Peña Fernández (University of British de Columbia), Francisco Gago-Jover (College of the Holy Cross de EE. UU.) y Katie Brown (University of Exeter de Reino Unido). Un evento con el que ampliar su red de centros, entre los que se encuentra Cilengua, y las universidades colaboradoras de todo el mundo, que persigue la primera edición crítica y anotada de la General Estoria de Alfonso X el Sabio, así como su traducción, la primera, a la lengua inglesa. El proyecto digital se dará a conocer como Digital Edition of the General e Grand Estoria (DEGE).

Precisamente, con la vista puesta en el último de estos propósitos, afrontar el comienzo de la traducción de esta magna obra alfonsí (con más de 6.000 páginas) al inglés actual, el taller se ha dirigido a un selecto grupo de estudiantes de posgrado y grado en traductología, con formación hispanística, procedentes de la Universidad de Exeter. Serán estos alumnos quienes, durante un año, continuarán la labor traductológica de sus predecesores en los dos pasados cursos y, al igual que estos, abordarán la parte correspondiente al libro de Génesis del códice regio.

Las sesiones se desarrollarán los días 9 y 10 en Logroño y 11, 12 y 13 en San Millán de la Cogolla. El Encuentro tiene un carácter eminentemente práctico y se va a llevar a cabo diariamente bajo la orientación y supervisión de docentes de diversas nacionalidades como Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua; Mónica Good (UBC), Katie Brown (U. Exeter), Francisco Gago-Jover (Holy Cross), Francisco Peña (UBC), Javier Pueyo Mena (HSMS), Enrique Pato Maldonado (U. Montréal), Fernando Tejedo Herrero (U. Wisconsin-Madison) Fernando García Andreva (UR) y Miguel Las Heras Calvo (UR).

Desde distintas especialidades, se tratará de comprender en profundidad el texto del escritorio alfonsí, atendiendo a aspectos tan multidisciplinares como las variedades del romance en el siglo XIII, la influencia hebrea y árabe de las fuentes, las autoridades y exégetas citados, etc. Todo ello con el fin de que la traducción al inglés recoja todos los matices textuales relevantes.

Además, con esta actividad se persigue continuar el buen desarrollo de las Humanidades Digitales del Proyecto, a través de una plataforma informática orientada al trabajo colaborativo de los investigadores y que permitirá poder ofrecer en el futuro los resultados de manera abierta a cualquier usuario interesado en la prosa de Alfonso X.