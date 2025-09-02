Radio Haro – Cadena Ser.

Cultura
AUDIO | Las Rutas del Vino Rioja Alta y del Marco de Jerez estrechan lazos e impulsan actividades conjuntas

Por Radio Haro
2 septiembre, 2025
Viñas en otoño, Rioja Alta, DOC Rioja,Haro, la Rioja

Ambas rutas han organizado una serie de catas cruzadas entre bodegas de Haro y Jerez. El objetivo es colaborar para potenciar el enoturismo en ambas rutas, las más visitadas de España.

Etiquetashermanamientoruta del vino
