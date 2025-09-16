AUDIO | La Cata del Barrio de la Estación de 2026 cuelga el cartel de `No hay billetes´
Han vendido todas la entradas en un tiempo récord. Así nos lo han contado desde la organización.
Han vendido todas la entradas en un tiempo récord. Así nos lo han contado desde la organización.
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.