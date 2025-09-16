Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
AUDIO | La Cata del Barrio de la Estación de 2026 cuelga el cartel de `No hay billetes´

Por Radio Haro
16 septiembre, 2025
25
0
Cata del Barrio de la Estación

Han vendido todas la entradas en un tiempo récord. Así nos lo han contado desde la organización.

