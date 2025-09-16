Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Dos heridos en la colisión de dos turismos en la N-232 en San Asensio

Por Radio Haro
16 septiembre, 2025
Varios particulares informan a SOS Rioja de la colisión de dos turismos en la N-232, punto kilométrico 435, en el término municipal de San Asensio. Tras la intervención de los Bomberos en el lugar, se ha procedido a la excarcelación de uno de los ocupantes que había quedado atrapado. Posteriormente, un hombre de 62 años y una mujer de 59 años han sido trasladados al Hospital San Pedro.

