Se quema un tractor y un sacauvas en Arenzana de Abajo

Por Radio Haro
17 septiembre, 2025
Una torre de vigilancia de incendios de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje comunica a SOS Rioja un incendio en una zona agraria de la localidad de Arenzana de Abajo. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y se alerta a Guardia Civil.

No se han originado desgracias personales, el incendio ha calcinado en su totalidad un tractor agrícola y un saca-uvas.

