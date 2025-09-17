Se quema un tractor y un sacauvas en Arenzana de Abajo

Una torre de vigilancia de incendios de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje comunica a SOS Rioja un incendio en una zona agraria de la localidad de Arenzana de Abajo. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y se alerta a Guardia Civil.

No se han originado desgracias personales, el incendio ha calcinado en su totalidad un tractor agrícola y un saca-uvas.