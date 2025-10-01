El Gobierno de La Rioja promociona la oferta turística de la región ante un grupo de periodistas italianos

En concreto, se trata de cinco prescriptores especializados en vino y gastronomía.

El Gobierno de La Rioja colabora en una nueva acción de promoción turística consistente en un viaje de prensa dirigido a periodistas internacionales, que se está llevando a cabo durante toda esta semana en La Rioja y en la que los profesionales conocen nuestra tierra y viven diferentes experiencias únicas que ofrece el territorio. Esta acción nace a iniciativa de la Oficina Española de Turismo en Roma y el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), una alianza público-privada que reúne a más de 180 empresas españolas líderes en sus respectivos sectores junto con instituciones gubernamentales y entidades como ICEX, Cámara de Comercio de España, OEPM y Turespaña.

En concreto, se han organizado experiencias para conocer el mundo del enoturismo en Navarrete, Haro, Aldeanueva de Ebro, Cenicero, Briones o Logroño. Además, el programa de visitas incluye rutas guiadas por diferentes municipios, así como experiencias gastronómicas que ofrece la región gracias a sus cocineros y la gran calidad de producto riojano.

Los periodistas que conocen de primera mano La Rioja son: Veronnique Angeletti, del diario regional Corriere Adriático, Stefania Russo de la revista italiana especializada en turismo de bienestar y estilo de vida saludable, con edición digital y en papel, Destinazione Benessere y, Marzio Taccetti de Gambero Rosso, una de las guías más importantes de vino a nivel mundial. También participa en el viaje Carmen Guerrero, directora de la revista digital italiana especializada en viajes enogastronómicos, Travel Wine Magazine, Ioulia Nekorkina de James Magazine, la revista de alta gama especializada en vinos y gastronomía de lujo. Completa el grupo Janire Domínguez de la Oficina Española de Turismo en Roma.

A través de esta acción, los prescriptores de opinión publicarán reportajes en sus destinos sobre el turismo riojano, una herramienta importante para que lectores de diferentes países conozcan la gran variedad de planes únicos que, en este caso, pueden vivirse en La Rioja.