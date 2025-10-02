El Gobierno de La Rioja reforzará el firme de la carretera LR-302 en Fonzaleche con una inversión de más de 190.000 euros

El objetivo de esta actuación, que ha sido adjudicada a Riojana de Asfaltos, es la mejora del tráfico y de la seguridad vial de los usuarios.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha adjudicado las obras de refuerzo de firme del tramo de la carretera autonómica LR-302 entre el enlace con la N-232 y el final de la localidad de Fonzaleche, un proyecto impulsado con el objetivo de mejorar el tránsito de los vehículos y la seguridad vial de los usuarios.

Esta actuación, que será ejecutada la empresa Riojana de Asfaltos S.A., cuenta con un presupuesto de adjudicación de 191.936,94 euros. Los trabajos, cuyo plazo de ejecución es de 6 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo, abarcarán del P.K. 0+000 (intersección con la N-232) al P.K. 1+250 (salida de la localidad en dirección a Villaseca), incluyendo la travesía de Fonzaleche.

En este tramo, que ocupa una longitud total de 1.250 metros, se llevará a cabo el fresado del firme, y el posterior extendido y compactación de una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor medio con una mezcla bituminosa en caliente, en todo el ancho de la calzada en las zonas de riegos existentes.

A continuación, se mejorará el sistema de drenaje de la calzada mediante la limpieza de cunetas, obras de fábrica y caños, y se renovará la señalización horizontal y vertical, así como los elementos de balizamiento.

La Dirección General de Infraestructuras ha impulsado esta obra debido a que la carretera presenta avanzados problemas de deformaciones de su firme, con pérdidas de material en su superficie, incomodidad en la rodada y problemas de envejecimiento generalizado.