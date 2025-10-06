Radio Haro – Cadena Ser.

Empate del Haro Deportivo y Agoncillo (2-2)

Empate del Haro Deportivo y Agoncillo (2-2)

Por Radio Haro
6 octubre, 2025
Para el conjunto blanquinegro, Aitor Moreno y Gorka Zunzunegui marcaron los tantos.

