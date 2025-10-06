Calcinado un vehículo en la AP-68 en Haro

Varios particulares informan a este Centro Coordinador de Emergencias del incendio de un vehículo en el área de descanso de la AP-68, en el término municipal de Haro. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja, así como Mantenimiento de Autopistas.

Tras la actuación de los Bomberos, se informa de que el vehículo ha resultado completamente calcinado, sin que se hayan registrado daños personales.