Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
Un motorista de 52 años es atendido en el Centro de Salud de Haro tras sufrir una caída

Por Radio Haro
6 octubre, 2025
Centro de Salud de Haro

Varios particulares informan de la caída de un motorista en la calle Ramón y Cajal de Haro. Desde SOS Rioja se informa a Policía Local y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. Tras la actuación de los medios, el motorista, un hombre de 52 años, ha sido trasladado al Centro de Salud de Haro.

