Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Un turismo y un moto colisionan en el casco urbano de Castañares de Rioja

Por Radio Haro
6 octubre, 2025
Centro de Salud Santo Domingo

Varios particulares informan a SOS Rioja de la colisión entre un turismo y una motocicleta en la Avenida Sixto Cámara nº 7 de Castañares de Rioja. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. El conductor de la motocicleta, un hombre de 57 años, ha sido trasladado al Centro de Salud de Santo Domingo.

