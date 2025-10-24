`Benjamín´ levanta unas chapas de un tejado en La Ventilla en Haro
Una vez finalizado el aviso de nivel amarillo por vientos en La Rioja iniciado el día 22 de octubre de 2025, se han registrado doce incidencias en el CECOP SOS-Rioja.
Las localidades afectadas han sido: Logroño (6), Haro (1), Nájera (1), Calahorra (1), Ojacastro (1), Cervera del Río Alhama (1) y Berceo (1). La mayoría de ellas son debidas a caídas de ramas de árbol que han afectado a viales urbanos e interurbanos. Las más relevantes han sido la caída de un andamio en la calle Joaquín Turina de Logroño y el levantamiento de unas chapas en un tejado en la calle La Ventilla de Haro.
Los datos más destacados registrados en las estaciones meteorológicas de SOS Rioja han sido:
– San Román de Cameros: 112,3 km/h.
– Arnedo: 110,2 km/h.
– Ocón: 97,9 km/h.
– Aguilar del Río Alhama: 96,5 Km/h.