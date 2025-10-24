Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
`Benjamín´ levanta unas chapas de un tejado en La Ventilla en Haro

`Benjamín´ levanta unas chapas de un tejado en La Ventilla en Haro

Por Radio Haro
24 octubre, 2025
34
0
viento

Una vez finalizado el aviso de nivel amarillo por vientos en La Rioja iniciado el día 22 de octubre de 2025, se han registrado doce incidencias en el CECOP SOS-Rioja.

Las localidades afectadas han sido: Logroño (6), Haro (1), Nájera (1), Calahorra (1), Ojacastro (1), Cervera del Río Alhama (1) y Berceo (1). La mayoría de ellas son debidas a caídas de ramas de árbol que han afectado a viales urbanos e interurbanos. Las más relevantes han sido la caída de un andamio en la calle Joaquín Turina de Logroño y el levantamiento de unas chapas en un tejado en la calle La Ventilla de Haro.

Los datos más destacados registrados en las estaciones meteorológicas de SOS Rioja han sido:

– San Román de Cameros: 112,3 km/h.

– Arnedo: 110,2 km/h.

– Ocón: 97,9 km/h.

– Aguilar del Río Alhama: 96,5 Km/h.

Compartir:
Etiquetasviento
Noticia anterior

Casi 800 firmas contra del ADN canino ...

Siguiente noticia

La Guardia Civil investiga a cuatro personas ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible