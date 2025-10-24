La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones

La actuación se enmarca en el Plan de Prevención de Robos y Hurtos en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas. Los investigados, con edades comprendidas entre 42 y 52 años, fueron sorprendidos mientras cortaban los racimos de uva. El producto intervenido ha sido entregado a su legítimo propietario.

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de San Asensio, han investigado a cuatro personas -dos varones y dos mujeres-, de entre 42 y 52 años, naturales de Rumanía y residentes en las localidades vizcaínas de Basauri y Lemoa, como presuntas autoras de un delito de hurto de uva.

La actuación, que se enmarca en los dispositivos preventivos que desarrolla el Instituto Armado en explotaciones agrícolas y ganaderas de la región, se inició tras una alerta ciudadana que informaba sobre la presencia de personas sospechosas en una viña de la localidad de Briones.

De manera inmediata, unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se trasladaron al lugar de la incidencia, donde sorprendieron a varias personas junto a dos vehículos mientras vendimiaban una viña. En el interior de uno de los vehículos se localizaron aproximadamente 300 kilos de uva, y otros 200 kilos más se encontraban ya recolectados en el exterior.

Tras contactar con el propietario de la finca, este manifestó no conocer a los individuos ni haber autorizado a nadie a vendimiar en su viñedo, explicando además que la uva no debía ser recolectada al haberse superado el cupo establecido.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la incautación de la uva sustraída y a la instrucción de las correspondientes diligencias por un presunto delito de hurto. Los investigados se acogieron a su derecho a no prestar declaración ante los agentes, por lo que las actuaciones fueron remitidas a la autoridad judicial competente.

