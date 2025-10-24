Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Casi 800 firmas contra del ADN canino en Haro

Por Radio Haro
24 octubre, 2025
perro orinando

Un grupo de vecinos de Haro ha recogido casi 800 firmas que entregarán en el Ayuntamiento jarrero “para que se retire la campaña del censo de ADN canino. El motivo es que consideramos que es discriminatoria para los de Haro , jurídicamente dudosa y muy costosa para los que cumplimos”, señalan en una convocatoria.

4 comments

  1. Ciudadano 24 octubre, 2025 at 08:42

    Qué jeta tenéis…. todos los que firmáis o sois los que dejan cagar a su perro y no recogéis la mierda o sois cómplices de que la mierda y los orines sigan invadiendo el pueblo.

  2. La Lola 24 octubre, 2025 at 09:01

    Discriminatorio es que se sancione a una persona por orinar en la vía pública y no se sancione al dueño de un perro que le deja orinar y cagar donde le plazca sin retirar los escrementos y los orines. Eso sí que es discriminatorio, irracional y de un cinismo preocupante.

  3. Cerdos 24 octubre, 2025 at 09:03

    Yo haría una manifestación de mierdas en los portales de los 800 firmantes.

  4. Ya sabemos donde está el problema 24 octubre, 2025 at 09:25

    Ahora entendemos por qué está la ciudad como está, no? No es la falta de limpieza de la empresa encargada de la limpieza. Es por la cantidad de cerdos de dos patas que hay en Haro.

