El Gobierno de La Rioja financia el desarrollo de una aplicación web que utiliza la IA para crear un modelo predictivo de enfermedades en el cultivo del cereal

El consejero Osés ha participado en la presentación del proyecto piloto y emblemático CERES al que la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación ha concedido una subvención de 79.990,4 euros

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha participado en Tricio, en la jornada divulgativa sobre el proyecto piloto y emblemático ‘CERES: Inteligencia artificial en el control de enfermedades del cereal para incrementar la eficiencia y sostenibilidad en el medio rural’, una iniciativa financiada por la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación.

Osés ha intervenido en el acto de bienvenida junto al presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, la secretaria general de AERTIC, Laura Urbieta, y el director general de Spectral Geo, Carlos Tarragona, la empresa que ha desarrollado este proyecto, cuyo coste total ha ascendido a 99.988 euros y que ha obtenido una subvención de 79.990,4 euros dentro del programa de Proyectos piloto y emblemáticos del Gobierno de La Rioja.

El consejero ha subrayado la importante aportación “de un proyecto innovador que aúna desarrollo rural y lucha contra la despoblación, y que ha sido realizado desde la colaboración público-privada, contando con la participación de la empresa que lo ha ejecutado, así como del tejido tecnológico y del sector agrario riojano”.

Por su parte, Eduardo Pérez ha afirmado que esta herramienta pretende “facilitar el trabajo de los cerealistas” y ayudarles a “recuperar” la rentabilidad de sus explotaciones. Asimismo, Laura Urbieta ha señalado que el proyecto “es extrapolable a otros cultivos y regiones”, por lo que ha previsto que tendrá “un largo recorrido”.

Esta propuesta ha comprendido un trabajo de campo previo en diferentes parcelas con una superficie total de 300 hectáreas y durante un periodo aproximado de 6 meses. En este sentido, se ha procedido a la toma de datos para establecer un modelo predictivo de enfermedades, basado en la Inteligencia Artificial y elaborado en base a 3.600 variables distintas como la temperatura, el viento y las precipitaciones, que predice enfermedades con 10 días de antelación y un porcentaje de eficacia del 90%.

Posteriormente, se ha creado una aplicación web que ya está a disposición de los agricultores en formato tablet, teléfono móvil y ordenador. Esta herramienta permite monitorear el estado de cada parcela y prever la incidencia de hasta 5 enfermedades que afectan al cereal, una ventaja a la hora de aplicar tratamientos fitosanitarios.

Cinco personas han trabajado hasta la fecha en la recogida y tratamiento de los datos, así como en el diseño y desarrollo posterior de la aplicación. Además, se prevé contratar a tres profesionales más (un técnico de campo, un ingeniero agrícola y un informático) en función de la acogida que tenga la ‘App’ por parte de los cerealistas.

CERES se desarrolla principalmente en la localidad de Tricio, si bien también alcanza a los municipios de Casalarreina, Zarratón, Rodezno y Hervías por su vinculación con los cultivos estudiados en el proyecto, el trigo y la cebada.

Esta tecnología pionera ha sido desarrollada por la empresa riojana Spectral Geo en colaboración con las entidades Servicios Agrarios Riojanos S.L. (SAR), AERTIC, Trade corporation international S.A., los Ayuntamientos de Tricio y Casalarreina, y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente.

Ayuda a mantener, fortalecer y aumentar la población rural

La subvención ha sido otorgada ya que el proyecto cumple los objetivos que persigue el programa Proyectos piloto y emblemáticos para el reto demográfico. Entre ellos, la implementación de tecnologías avanzadas para el monitoreo del cultivo de cereales contribuye al mantenimiento, fortalecimiento y aumento de la población rural.

Por un lado, al optimizar los rendimientos agrícolas mediante el monitoreo preciso y la aplicación adecuada de fitosanitarios, se incrementa la rentabilidad de los agricultores, haciendo la actividad agrícola más atractiva económicamente y viable como opción de negocio para nuevos emprendedores.

Este aumento en la rentabilidad no solo beneficia a los agricultores directamente involucrados, sino que también crea un efecto multiplicador en la economía local al impulsar la demanda de servicios y productos relacionados con la agricultura.

Genera nuevas oportunidades económicas y laborales

Asimismo, genera nuevas oportunidades de empleo especializado en áreas como la tecnología de la información, la ingeniería agronómica y la gestión de datos agrícolas, algo crucial para atraer a jóvenes profesionales al medio rural y retener el talento local.

Por otro lado, CERES contribuye a mejorar la accesibilidad de los servicios públicos ya que hace necesario la mejora de la conectividad en áreas rurales. Igualmente, genera nuevas oportunidades económicas y labores en el medio rural, al fomentar la creación de centros de capacitación sobre el uso de estas tecnologías e incentivar la creación de startups y empresas tecnológicas en todo el territorio.

Un millón de euros para impulsar el emprendimiento en el medio rural

A través del programa Proyectos piloto y emblemáticos, este año se ha concedido un total de 1.000.000 de euros a dieciséis ideas diferentes de dinamización rural, con el objetivo de que sirvan de estímulo posterior y como efecto incentivador para su desarrollo en otros ámbitos y zonas del territorio riojano.

Este apoyo al emprendimiento rural está alineado con el espíritu y los objetivos de la ‘Estrategia regional frente al reto demográfico y la despoblación’ del Gobierno de La Rioja desde la perspectiva del equilibrio territorial y la cohesión social y desde un propósito participativo y colaborativo entre diferentes agentes públicos y privados.

Las iniciativas beneficiadas en 2025 han sido Semillas rurales-Biodiversidad agraria (Nalda), Aceleradoras de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano (Igea), Meraki Inspira, vive y hazlo arte (Ventosa), Mostea (Sojuela), CERES (Tricio), Ocón Agrocircular (Ocón), Centro de selección de semillas (Anguiano), Empleo municipal con vivienda para el Ayuntamiento de Robrés del Castillo, Agricalc (Casalarreina y Tricio), Espacio Majuelo (Ribafrecha), Consume lo nuestro (Nalda, Ábalos, Castañares de Rioja, Enciso, Torrecilla en Cameros y Viguera), La población de Ausejo y su relación intergeneracional, Planta móvil de destilado de aceites esenciales (Grávalos), Mercadeo Natura 1234 (Santa Marina, en Santa Engracia del Jubera), De la granja a la mesa, del terruño a las estrellas (Daroca de Rioja) y Concurrir: consultora cultural rural (Viniegra de Abajo y Brieva de Cameros).