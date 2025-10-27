SANTO DOMINGO DE LA CALZADA CELEBRA HALLOWEEN Y TODOS LOS SANTOS 2025 CON UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, a través de las Concejalías de Cultura, Turismo y Juventud, dentro del “Otoño Cultural”, ha preparado una amplia y variada programación para celebrar Halloween y Todos los Santos 2025, con propuestas dirigidas tanto a los más pequeños como a los adultos, que tendrán lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Las actividades arrancarán el viernes 31 de octubre, jornada dedicada íntegramente a Halloween, con el tradicional Pasaje del Terror infantil en la Cárcel Real (de 17:00 a 18:30 h), pensado para niños y niñas de hasta 12 años.

A las 18:30 h, la Plaza de España será el punto de partida del Desfile de Halloween “Truco o Trato”, donde no faltará la música, los disfraces y el reparto de caramelos.

La tarde culminará con el Pasaje del Terror para adultos, también en la Cárcel Real, de 19:30 a 22:30 h, una cita ya consolidada dentro del calendario otoñal calceatense.

El sábado 1 de noviembre, día de Todos los Santos, los “Quintos a Saltos” pondrán el toque festivo a la jornada. Desde las 17:30 hasta las 20:00 h, el Polideportivo Margubete acogerá el Halloween Park, un espacio familiar con talleres de máscaras, pinta-caras e hinchables.

Por la noche, el Teatro Avenida abrirá sus puertas a las 20:00 h para la representación de la obra “Conservando Memoria”, teatro para adultos con gran carga emocional y reflexiva. Y a partir de las 00:00 h, la calle Madrid será escenario de una animada discomóvil “De Fiesta en Fiesta”, con música y buen ambiente para disfrutar.

La programación se cerrará el domingo 2 de noviembre en el Teatro-Cine Avenida, con una sesión de cine familiar a las 18:00 h (“Los Muertimer”) y, a las 20:30 h, el III Ciclo de Películas de Terror con la proyección de “Expediente Warren: El último conjuro”, que contará con actores en la sala para vivir una experiencia inmersiva y única.

El concejal de Cultura, Turismo, Óscar Reina, ha señalado que “este programa busca ofrecer alternativas culturales, festivas y de ocio para todas las edades, combinando tradición y diversión en torno a unas fechas que cada vez cuentan con mayor participación ciudadana”.

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de todas las actividades programadas y a participar en un fin de semana cargado de ambiente, creatividad y espíritu festivo.