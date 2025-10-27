El monasterio de Yuso amplía sus horarios de visita hasta finales de diciembre

En respuesta al creciente interés de los visitantes, el monasterio recupera el turno de tarde y adelanta la apertura matinal en días laborables.

El monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, refuerza su apertura al público con nuevos horarios que estarán vigentes desde el 28 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2025. Esta ampliación responde al interés creciente de visitantes y al esfuerzo de la comunidad monástica de los Agustinos Recoletos por ofrecer más facilidades para conocer uno de los enclaves más emblemáticos del patrimonio riojano.

El monasterio de Yuso, cuyo edificio actual fue construido durante los siglos XVI y XVIII, forma parte del conjunto monumental de los monasterios de San Millán de la Cogolla, junto con el monasterio de Suso. Ambos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, reconociendo su excepcional valor histórico, artístico y lingüístico.

Un enclave de interés excepcional que gracias a esta medida los visitantes dispondrán de más oportunidades para descubrir su enorme riqueza histórica, artística y espiritual, en un horario más flexible que permite adaptarse a diferentes necesidades y desplazamientos. Un recorrido en el que descubrir su portada barroca, obra de Pablo de Basave y Diego de Lizarraga; el zaguán y Salón de los Reyes, última gran construcción de los abades benedictinos; el claustro, que reúne tres estilos arquitectónicos diferentes; la iglesia con los lienzos de Fray Juan de Rizzi, de la escuela del Greco, su extraordinaria rejería de Sebastián de Medina o el coro bajo, alto y trascoro; la sacristía coronada por los frescos del siglo XVIII, además de la importante exposición de Códices, cantorales y las valiosas arcas que albergan las reliquias de San Millán y San Felices, obras maestras del arte del marfil románico.

El nuevo horario de apertura del Monasterio de Yuso será el siguiente:

De martes a jueves: 09.30 a 13.00 y 15.30 a 17.00 horas.

Viernes y sábado: 09.30 a 13.00 y 15.30 a 17.30 horas.

Domingo: de 10.00 a 13.30 horas.

Domingos por la tarde y lunes: cerrado.

Excepciones especiales:

Lunes, 8 de diciembre (La Inmaculada): abierto de 10.00 a 13.30 horas.

Martes, 9 de diciembre: cerrado por descanso.