`Kamikaze´ en la AP-68 en Haro

Por Radio Haro
27 octubre, 2025
Guardia_Civil

La Guardia Civil investiga lo ocurrido tras interceptar a un conductor que circulaba en sentido contrario por la autopista. El hecho se registró sobre las once y media de la noche en la zona de Haro. El suceso, no ha causado accidentes. Así lo destacaba nuevecuatrouno.com

