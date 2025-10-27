Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | Rafael García: “Respetamos pero no compartimos la petición de paralizar la campaña del censo de ADN canino”

AUDIO | Rafael García: “Respetamos pero no compartimos la petición de paralizar la campaña del censo de ADN canino”

Por Radio Haro
27 octubre, 2025
58
1

Lo destacada así el edil en la tertulia de RADIO HARO.

Compartir:
Etiquetasadnharoperros
Noticia anterior

La `Gran Cesta de Navidad del Skuadron ...

1 comment

  1. RIOJANO 27 octubre, 2025 at 07:51

    Efectivamente, también respetamos tú cambio de partido y no compartimos el beneficio personal…….
    Su ADN , está claro.

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible