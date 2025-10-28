La Unión de Agricultores solicita reuniones con asociaciones de bodegas y responsables públicos ante la grave crisis del sector vitivinícola

La Comisión del Vino de la UAGR-COAG, reunida la semana pasada, considera que, una vez recuperado el equilibrio en la DOC Rioja, que los viticultores vuelvan a la rentabilidad económica depende exclusivamente de las bodegas. Motivo por el que el sindicato ha solicitado reuniones a las principales asociaciones del sector comercial.

El presidente de la Unión de Agricultores, Óscar Salazar, y el coordinador sindical Roberto Ruiz-Clavijo, han ofrecido una rueda de prensa para abordar la grave crisis del sector vitivinícola riojano. En la rueda de prensa no ha podido participar el responsable vitivinícola de la UAGR-COAG, Roberto Salinas, por una indisposición de última hora.

Óscar Salazar ha encuadrado la situación del sector vitivinícola en la crisis general del sector agrario, ya que “antes teníamos muchos cultivos, y unos compensaban el mal momento de otros. Ahora tenemos casi todos los huevos en la misma cesta, y la situación es desastrosa”, ha afirmado. El presidente de la Unión ha advertido de la amenaza que supone la próxima PAC, ya que puede ser “no una vuelta de tuerca más, como fueron las anteriores, sino la puntilla para el modelo social y profesional de agricultura y ganadería europeos”. Salazar ha detallado los problemas que atraviesan los diferentes sectores, terminando en el vitivinícola, “antaño la niña bonita del sector agrario riojano, pero que lleva ya 6 años de pérdidas, cuestión que ninguna economía familiar puede soportar”.

Roberto Ruiz-Clavijo ha explicado la crítica situación del sector vitícola riojano, que desde hace 6 campañas no encuentra la rentabilidad en su trabajo: “La tormenta perfecta comenzó con el COVID, al que siguió el tremendo aumento de los costes de producción tras la guerra de Ucrania. Los viticultores hemos reducido nuestros rendimientos desde hace años, mucho más de lo que se los reducen en el prensado las bodegas, pero llevamos soportando precios bajos desde 2020”. Según el coordinador sindical de la Unión, las últimas dos campañas han sido muy cortas, la de 2024 por la sequía, y la última además por el mildiu y el pedrisco. “Esto ha originado que nuestros costes de producción hayan aumentado exponencialmente, mientras los precios que percibimos por nuestras uvas apenas han subido de un año para otro, cuando ya el Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura certificaba para el año pasado una pérdida media de 30 céntimos por kilo producido de uva”.

Ante toda esta situación, el representante de la UAGR-COAG recuerda que el sindicato lleva movilizándose desde 2020, se ha reunido con Gonzalo Capellán, sin conclusiones, y ha organizado reuniones con alcaldes y grupos parlamentarios. “Una vez recuperado el equilibrio en la DOC Rioja, ahora la pelota está claramente en el tejado de las bodegas, por eso les hemos solicitado reunirnos para abordar la crítica situación que atravesamos los viticultores”, resume Ruiz-Clavijo.

Así pues, la Unión de Agricultores ha solicitado las siguientes reuniones a las asociaciones Grupo Rioja, Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC), Bodegas Familiares de Rioja (BFR) y al director general del Consejo Regulador de la DOC Rioja. Además, como en la Unión se entiende que el problema de los viticultores riojanos afecta a toda La Rioja, también ha solicitado reuniones a los siguientes representantes públicos: consejera de Agricultura, delegada del Gobierno en La Rioja y presidente del Gobierno de La Rioja.