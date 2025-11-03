SANTO DOMINGO SELECCIONADO PARA OPTAR A SER PUEBLO GANADOR DE LA CAMPAÑA “JUNTOS BRILLAMOS MÁS 2025”

Domingo de la Calzada ha sido seleccionado para formar parte de la campaña `Juntos Brillamos Más 2025´, “organizada por Ferrero Rocher, un reconocimiento que celebra a los municipios que destacan por su espíritu comunitario, su identidad única y su capacidad de hacer brillar a toda su comunidad.

Este logro supone un motivo de enorme orgullo para vecinos y vecinas, y refleja el esfuerzo constante del Ayuntamiento, en especial del concejal y la Concejalía de Turismo, que trabajan día a día para posicionar a Santo Domingo de la Calzada como un destino turístico de primer nivel. Ser seleccionado como candidato para optar a ser pueblo ganador supone una oportunidad única de dar visibilidad a nuestra ciudad y mostrar al mundo todo lo que nos hace especiales.

“Estamos emocionados y agradecidos a Ferrero Rocher por habernos seleccionado. Este reconocimiento es fruto del compromiso de toda nuestra ciudad y nos impulsa a seguir mostrando al mundo lo mejor de Santo Domingo de la Calzada”, afirma el concejal de Turismo, Óscar Reina.

La primera fase de la campaña se desarrollará hasta el 23 de noviembre, y durante este periodo se llevarán a cabo diferentes iniciativas y anuncios que iremos compartiendo en los próximos días, para que toda la ciudadanía pueda participar y disfrutar de esta experiencia única.

Santo Domingo de la Calzada se prepara para brillar más que nunca, con ilusión, creatividad y la fuerza de todos sus habitantes, sumándose a otros municipios de España en esta iniciativa que pone en valor la identidad y la belleza de nuestros pueblos”.