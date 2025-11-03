Sin trenes los fines de semana entre Logroño y Miranda hasta diciembre de 2026

Casi todos los fines de semana hasta finales de 2026, 29 en total, La Rioja Alta se quedará sin trenes debido a las obras de electrificación previstas con mejoras en la catenaria. Renfe ha previsto la circulación de más de 300 servicios de autobús entre Logroño y Miranda de Ebro.

Así, se verán afectados los trenes Alvia con Bilbao y Barcelona y los Intercity con Madrid. El listado completo de los fines de semana afectados está disponible en www.renfe.com

.