Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Sin trenes los fines de semana entre Logroño y Miranda hasta diciembre de 2026

Sin trenes los fines de semana entre Logroño y Miranda hasta diciembre de 2026

Por Radio Haro
3 noviembre, 2025
37
0

Casi todos los fines de semana hasta finales de 2026, 29 en total, La Rioja Alta se quedará sin trenes debido a las obras de electrificación previstas con mejoras en la catenaria. Renfe ha previsto la circulación de más de 300 servicios de autobús entre Logroño y Miranda de Ebro.

Así, se verán afectados los trenes Alvia con Bilbao y Barcelona y los Intercity con Madrid. El listado completo de los fines de semana afectados está disponible en www.renfe.com

.

Compartir:
Etiquetastrenes
Noticia anterior

SANTO DOMINGO SELECCIONADO PARA OPTAR A SER ...

Siguiente noticia

VÍDEO | Ezcaray avanza en la renovación ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible