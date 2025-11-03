VÍDEO | Ezcaray avanza en la renovación del alumbrado público con luminarias LED de última generación

El Ayuntamiento de Ezcaray ha completado una primera fase de renovación del alumbrado exterior municipal, dentro de su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad. La actuación ha supuesto una inversión total de 90.645,83 euros, de los cuales el Gobierno de La Rioja ha subvencionado el 77% a través del programa de ayudas para la mejora y renovación de instalaciones de alumbrado público exterior.

En esta fase se han renovado 100 puntos de luz y se ha adaptado un centro de mando con telegestión, lo que permitirá un control remoto más preciso del encendido, el consumo y el mantenimiento de las instalaciones.

Las nuevas luminarias, incorporan tecnología LED de 3.000K, con un tono cálido y confortable que mejora la visibilidad nocturna y reduce la contaminación lumínica. Cuentan con un rendimiento lumínico superior al 120 lm/W, un factor de potencia superior a 0,9 y una vida útil de más de 100.000 horas, garantizando un funcionamiento eficiente y duradero.

Además, estas luminarias presentan:

 Alta resistencia a impactos y condiciones meteorológicas adversas.

 Encendido instantáneo y regulación automática de intensidad, adaptando el nivel de luz según el horario y el tránsito.

 Diseño clásico y elegante, que se integra perfectamente en el entorno urbano y patrimonial de Ezcaray.

 Mantenimiento prácticamente nulo, con materiales 100 % reciclables y libres de mercurio.

El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha subrayado que “estas nuevas luminarias combinan tecnología, estética y sostenibilidad. No solo mejoran la iluminación de nuestras calles, sino que también reducen el consumo energético y el impacto ambiental”. “Esta primera fase es solo el inicio. Muy pronto comenzará una segunda fase del proyecto que permitirá continuar modernizando el alumbrado público en nuevas zonas del municipio, reforzando nuestra apuesta por un Ezcaray más eficiente, moderno y comprometido con el futuro”, ha añadido Bengoa.

Con esta actuación, Ezcaray sigue avanzando en su estrategia de transición energética local, reduciendo el gasto público, mejorando la seguridad ciudadana y haciendo del municipio un ejemplo de sostenibilidad y gestión responsable de los recursos.