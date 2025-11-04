El Gobierno de La Rioja suscribe adendas y convenios con Ayuntamientos para crear locales para actividades socioculturales

El Ejecutivo riojano ha suscrito adendas y convenios con Ayuntamientos para poner en marcha este tipo de dotaciones por un total de 4,7 millones de euros. Estos acuerdos se han firmado con los municipios de Sojuela, Castañares de Rioja, Ledesma de la Cogolla, Cárdenas, Arnedillo, Galilea y San Asensio.

Los espacios ya están marcha en Galilea (albergue, centro joven y almacén deportivo) y San Asensio (edificio multiusos y consultorio médico), mientras que el resto están en fase de tramitación o ejecución.

Asimismo, ha concedido ayudas para la apertura de locales destinados a bar, como el que se puso en marcha el pasado mes de septiembre en Villavelayo, que contó con una subvención autonómica de 142.656 euros.