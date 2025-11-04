La Agrupación de Cornetas y Tambores de Haro reanuda los ensayos de cara a la Semana Santa e inicia una captación de miembros de la entidad

Desde la junta directiva de la Agrupación de Cornetas y Tambores de Haro informan que “reanudamos los ensayos, de cara a la Semana Santa 2026.

Toda aquella persona que esté interesada en acudir a tocar en las diferentes secciones (corneta, percusión y timbal), puede acudir al lugar de ensayo.

Los ensayos se realizarán los martes y jueves en la Casa de la Juventud (Palacio de los Condes de Haro), junto a la parroquia de Santo Tomás de ocho de la tarde a nueve de la noche.

Hagamos entre todos que nuestra Agrupación sea más longeva y dé a nuestra ciudad el resplandor que merece tanto en nuestras procesiones, como en los diferentes actos festivos que realizamos” concluyen.