Un fallecido de Ollauri y seis heridos en la colisión de cuatro coches en Foncea

Comunica un particular a SOS Rioja la colisión de cuatro coches a la altura del KM-467,500 de la N-232, término municipal de Foncea. Desde SOS RIOJA se movilizan Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de SOS Castilla-León, Bomberos del CEIS, La ERIE Psicosocial y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Guardia Civil.

Posteriormente son movilizados los Servicios Funerarios, que trasladan a la persona fallecida, un varón de 75 años y vecino de Ollauri, al Instituto de Medicina Legal. Las otras seis personas (cuatro varones y dos mujeres) que han resultado heridas, han sido trasladadas al Hospital de Santiago de Miranda de Ebro (cuatro varones de 44, 49, 60, 62 años respectivamente), al Hospital Universitario de Burgos (una mujer de 30 años) y al Hospital San Pedro de Logroño (una mujer de 46 años).